Maurizio Costanzo dove è sepolto? Riposa nella stessa tomba che «ospitò» Monica Vitti

La morte di Maurizio Costanzo continua a far parlare. A una settimana dalla toccante cerimonia, alla Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma, viene rivelata un'altra curiosità sul luogo in cui «riposa» provvisoriamente il giornalista. Il marito di Maria De Filippi, infatti, è momentaneamente ospitato in una tomba provvisoria che ospitò anche il corpo di Monica Vitti, al Cimitero del Verano.

In attesa della tomba di famiglia

Il noto giornalista e conduttore, scomparso lo scorso 24 febbraio. sarà poi trasferito quando sarà pronta la sua tomba di famiglia. Una prassi che capitò anche all'attrice romana che, dopo una sepoltura non ufficiale, fu in quella definitiva, predisposta dai familiari. Si tratta in realtà di un condominio di loculi a piani, un «posto di passaggio», che è già diventato luogo di pellegrinaggio di tanti fan e curiosi che lasciano un pensiero per Maurizio Costanzo o piccoli doni.

Dove è sepolto?

Maurizio Costanzo, al momento, è sepolto nel cimitero monumentale del Verano a Roma gruppo I, piano terra, passaggio 8, fila II, numero 11. E in tanti si chiedono dove sia finita la salma di Monica Vitti che, fino a qualche mese fa, si trovava nello stesso loculo... Nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, vicino alla basilica di San Lorenzo e considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, sono seppelliti alcuni tra i più grandi artisti dello spettacolo italiano, da Alberto Sordi a Raimondo Vianello e poi Ennio Morricone, e tanti altri. Un luogo di inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura italiana dalla metà dell'Ottocento sino a tutto il Novecento, nel quale da oggi si trova anche il giornalista e inventore del format del talk show.

