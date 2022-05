di Ida Di Grazia

Maurizio Costanzo Show: Stefano De Martino canta con Pio e Amedeo. Fabio Fazio in collegamento. Parata di ospiti anche nell'ultima puntata del talk show più longevo della tv che andrà in onda mercoledì 1 giugno in seconda serata du canale 5.

Protagonisti dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show il sottosegretario alla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Franco Gabrielli, Piero Chiambretti, Barbara Palombelli, Caterina Balivo insieme al marito Guido Maria Brera. E ancora Giovanna Ralli, Maria Monsè, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, la ‘bonas’ di Avanti un altro Sara Croce e Giuseppe Cruciani con la lavagna dei “Buoni e Cattivi”.

Tra gli ospiti anche Stefano De Martino che canterà prima "Rosalina" di Fabio Concato e e poi insieme a Pio e Amedeo intoneranno le note di "Tu vuò fà l’americano" di Renato Carosone. Infine in collegamento Fabio Fazio che mantiene così la promessa fatta lo scorso 27 febbraio a Costanzo, quando il giornalista fu ospite a Che tempo che fa.

