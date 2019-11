Maurizio Costanzo Show, anticipazioni: a Peppino di Capri il premio Afi alla Carriera

Martedì 26 Novembre 2019, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 27 novembre, in seconda serata su canale 5 quinto appuntamento con il talk più longevo della tv. Dalla politica allo spettacolo sono tantissimi gli ospiti che interverrano nel salotto di Maurizio Costanzo.Nella sezione dedicata alla politica, segretario federale della Lega ed ex Vicepresidente del Consiglio, che canterà "Via del Campo" di Fabrizio De Andrè.Ospiti della quinta puntata del, Nathaly Caldonazzo, Francesco Monte, Elia Fongaro, Brando Bertrand, Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Jonis Bascir, Guenda Goria e Il comico Gianni Fantoni.che riceverà da Maurizio Costanzo(associazione fonografici italiani).