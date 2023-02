Maurizio Costanzo, il patrimonio: la villa ad Ansedonia comprata con Maria De Filippi chiamata con le iniziali dei loro cani

di Redazione web

Villa Sadula, all'Argentario, era il buen retiro di Maurizio Costanzo. L'aveva scelta e comprata insieme alla moglie Maria De Filippi, chiamata unendo le iniziali dei nomi dei loro cani, un pastore tedesco, un bracco, un bassotto come racconta La Repubblica. Costanzo la chiamava "la mia meraviglia": qui riceveva ospiti e amici, circondato dalla famiglia e dai suoi animali, non solo cani, anche due gatti. Era incantato da quel posto tanto che nel suo studio di Roma conservava una foto che lo ritraeva al lavoro nella villa di Ansedonia mentre guardava il mare dell'Argentario.

Le vacanze a villa Sadula

Comprata nel 2002 insieme alla moglie, a pochi metri dal porto di Ansedonia dove la coppia ha la barca, Villa Sadula è immersa nella natura, una tenuta con piscina e una spettacolare veranda panoramica a giorno. La casa vanta uno studio da cui il giornalista poteva ammirare il mare e tutto l'Argentario, numerose stanze per gli ospiti perché in Maremma la coppia faceva vita riservata e teneva molto alla privacy ma a Villa Sadula ospiti e amici non mancavano mai. Costanzo trascorreva le giornate estive svegliandosi presto, già alle sette e mezzo: una brioche e un po' di frutta per colazione, uno sguardo attento ai giornali e poi un tuffo in piscina fino all'ora di pranzo. Un riposo pomeridiano e poi in studio per lavorare anche durante le vacanze. "Esco pochissimo, chi me lo fa fare", diceva in una intervista del 2009 a Il Tirreno.

Le altre case

A Roma il giornalista possedeva, con Maria De Filippi, due appartamenti da 150 metri quadri l’uno nel quartiere Prati. Fuori da Roma la maggior parte dei suoi possedimenti erano in Toscana: oltre alla villa ad Ansedonia, aveva una casa vicino alle Terme di Saturnia. Non troppo lontano dalla villa all’Argentario c’era la casa da 150 mq in località Poderi di Sotto, a circa 40 km di distanza. Infine, numerosi terreni sempre in provincia di Grosseto.

