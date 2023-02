Maurizio Costanzo, Maria De Filippi disse: «Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà»

di Redazione Web

Maurizio Costanzo è morto oggi a Roma all'età di 84 anni lasciando un vuoto enorme nel cuore dei suoi 3 figli e della sua amata moglie Maria De Filippi, la donna che gli è stata accanto negli ultimi 27 anni di vita.

Un amore dolce e delicato che i due, nonostante i riflettori sempre puntati, hanno cercato di mantenere intimo e riservato. Proprio qualche mese fa, la moglie di Maurizio Costanzo aveva parlato al settimanale Oggi del suo rapporto col giornalista e dell'immenso dolore che la sua morte gli avrebbe potuto causare.

È il mio modo per affrontare il futuro

Poi sulle sue più grandi paure: «Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli “ostacoli” e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l'ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco».

