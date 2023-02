Maurizio Costanzo morto, Mara Venier: «Pilastro della mia vita». Pippo Baudo senza parole. Foto strappalacrime di Gerry Scotti: ciao, i tuoi ragazzi

di Redazione web

Maurizio Costanzo è morto e gli amici, i colleghi e i fan lo stanno ricordando con post e storie sui propri profili Instagram. Così ha fatto anche Mara Venier che ha pubblicato una foto con la didascalia: «Ciao Maurizio, una vita insieme. Riposa in pace», con l'emoticon con il cuore spezzato. Oltre a Mara Venier, anche Pippo Baudo, Gerry Scotti, Vittorio Sgarbi e Gianni Morandi hanno ricordato il giornalista.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier ha espresso il proprio dolore per la morte di Maurizio Costanzo ai microfoni dell'Ansa: «Un pezzo di storia giornalismo,della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi ed Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico uno dei punti di riferimento della mia vita». Mara Venier ha anche aggiunto: «Ci conoscevamo da sempre direi. Non mi ricordo esattamente quando ci siamo incontrati per la prima volta di persona ma posso dire che mi ricordo che quando avevo 18 anni ho avuto una brutta epatite virale che mi ha costretta 40 giorni a casa. Sentivo allora 'Buon pomeriggiò, il programma che faceva in Rai con Dina Luce. Così quando l'ho incontrato di persona per prima cosa l'ho ringraziato di quei 40 giorni che avevo passato in isolamento a farmi le flebo e nei quali lui mi aveva fatto compagnia». Per la conduttrice di Domenica in: «da allora la sua è stata una presenza continua costante che ora mi mancherà moltissimo. L'avevo sentito appena qualche settimana fa, lo avevo chiamato perché era morto Roberto Ruggiero ed abbiamo parlato a lungo. Sinceramente lo avevo sentito bene, ora questo grande dolore».

Il post di Gerry Scotti

Un'altra foto strappa lacrime dedicata a Maurizio Costanzo è quella che ha postato Gerry Scotti su Instagram. Il conduttore ha semplicemente scritto: «Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi». L'immagine ritrae Costanzo con Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Enrico Mentana e Carlo Conti.

Il commento di Pippo Baudo

Anche Pippo Baudo ha espresso tutto il proprio dolore per la perdita dell'amico e collega. Baudo ai microfoni dell'Adnkronos ha detto: «Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. È un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati...un uomo completo».

Il tweet di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha ricordato Maurizio Costanzo con un tweet sul proprio profilo social. Il cantante ha scritto: «È un grande dolore, ci conoscevamo da sempre. Gli volevo bene. Ciao Maurizio».

La foto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha ricordato il collega Maurizio Costanzo pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram. La conduttrice ha scritto: «Ciao Maurizio, quanti, troppi ricordi», con l'emoticon del cuore spezzato.

Il pensiero di Alberto Angela

Alberto Angela, che recentemente ha perso il papà Piero Angela, ha rivolto un pensiero a Maurizio Costanzo sul proprio profilo Twitter. Il divulgatore scientifico ha scritto: «Maurizio ha raccontato questo questo Paese con la competenza, l'intelligenza, il coraggio e l'ironia che solo i grandi hanno. Ciao Maurizio, ci mancherai tanto».

Un'altra conduttrice che ha ricordato Maurizio Costanzo sui propri profili social è stata Simona Ventura che ha scritto: «Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO 💔💔. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita 🌹🌹 buon viaggio».

Il ricordo di Paola Perego

Paola Perego ha lavorato moltissimi anni con Maurizio Costanzo e nel giorno della sua morte lo ha ricordato con un post su Instagram che recita: «Potevi andare via solo così. Sipario».

Il cordoglio di Marco Mengoni

Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Due Vite", ha twittato un pensiero per Maurizio Costanzo e la sua famiglia. Il cantante ha scritto: «Sei nei ricordi di tutti noi, grazie Maurizio. Un abbraccio fortissimo a Maria e alla famiglia».

Il ricordo di Alba Parietti

Alba Parietti ha espresso il proprio dolore per la perdita di Maurizio Costanzo ai microfoni de LaPresse: «Una persona molto intelligente, arguta, complessa. Io devo tutto a lui. Il suo 'Uno contro tutti' resterà indelebile. Un uomo con una spiccata capacità seduttiva, narcisista, affascinante. Ha inventato una tv che resterà la prima e unica irripetibile».

Le parole di Roberto D'Agostino

Ai microfoni de LaPresse, il giornalista Roberto D'Agostino ha ricordato con queste parole Maurizio Costanzo: «Non se l'aspettava nessuno. Ho frequentato per tanto tempo il palco del Costanzo Show in un periodo in cui di svalvolati c'eravamo solo io e Sgarbi. Oggi saremmo stati irrivelanti perché tutti fanno risse, fanno a botte. Costanzo abilissimo a condurre con un linguaggio diverso rispetto al consueto blablabla. Uno dei più grandi personaggi capaci di tirare fuori qualsiasi cosa da chiunque e non era un intervistatore di quelli 'io qua io là', intelligente a entrare nel discorso con quelle frasette tipo quando qualcuno si impappinava e lui diceva 'dillo con parole tue'. Un grande, con l'aspetto disincato, sogghignante e ammiccante con lo spettatore. Davvero imbattibile».

Il pensiero di Alex Britti

Anche Alex Britti ha ricordato Maurizio Costanzo. Queste le sue parole a LaPresse: «Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un'estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante».

La dedica di Amadeus

Amadeus ha speso parole di cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo: «Un immenso dolore. #mauriziocostanzo ❤️ ha reso grande la radio e la televisione».

