Maurizio Costanzo morto: Uomini e Donne oggi non va in onda. Canale 5 cambia la programmazione

Maurizio Costanzo è morto e in tantissimi amici, star dello spettacolo, giornalisti, colleghi conduttori televisivi, attori e registi, sui social lo stanno piangendo. Il conduttore e giornalista aveva 84 anni ed era sposato con Maria De Filippi dal 1995. Proprio per questo, gli utenti di Twitter e Instagram si stanno chiedendo se nel weekend andranno in onda i programmi tv condotti da Maria.

Mediset comunica che oggi non andrà in onda Uomini e Donne.

Canale 5 cambia la programmazione

Dopo la morte di Maurizio Costanzo la programmazione Mediaset cambierà. Solitamente il sabato sera va in onda “C’è posta per te” mentre la domenica pomeriggio Canale 5 trasmette l’appuntamento fisso con la scuola di Amici, per non parlare poi del lunedì quando ricomincia la settimana di Uomini e Donne. Al momento Mediaset ha comunicato che la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda.

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di "Uomini e Donne" non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

Il cordoglio social per Maurizio Costanzo

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha fatto il giro dei social in un batter d’occhio. Il giornalista era amatissimo anche dal pubblico giovane e proprio per questo la sua scomparsa ha turbato diverse generazioni.

Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. pic.twitter.com/s3WIkqDEEi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 24, 2023

