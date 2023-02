Maurizio Costanzo, i funerali. Una folla di romani in piazza per l'ultimo saluto al re dei talk: «Per tutti era uno di famiglia»

C'è chi si è preso un pomeriggio di permesso a lavoro pur di non mancare. Chi aveva la giornata libera e l'ha spesa per un ultimo saluto. Ci sono turisti, ma soprattutto tanti romani all'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, in piazza del Popolo. In chiesa c'è posto solo per famigliari e amici.

I suoi telespettatori sono rimasti fuori, a seguire i funerali sul maxi-schermo, come fosse l'ultimo puntata del suo "Maurizio Costanzo show". E fa niente se la presenza è costata anche qualche goccia di pioggia. Esserci era importante, perché «Maurizio era come uno di famiglia», dice uno dei presenti.

La folla a piazza del Popolo

A piazza del Popolo, fuori dalla Chiesa degli Artisti dove si celebrano i funerali, si sono riversate decine di persone. E non c'è da stupirsi. Il grande abbraccio che Roma ha tributato a uno dei suoi figli più celebri fa parte dello spirito della città. Era successo lo stesso per Alberto Sordi o per Gigi Proietti. Costanzo ha accompagnato gli italiani nella televisione del dopo guerra, diventando un simbolo. «C'è sempre stato, come un monumento», sussurra qualcun altro in piazza mentre il parrocco legge l'omelia. È un giorno triste, ma Roma ha saputo renderlo speciale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 17:48

