Maurizio Costanzo elogia Barbara D'Urso: «Merita il successo, ma molti sono invidiosi»

Fabrizio Corona chiede scusa a Totti: «Sei un grande uomo». Ecco cos'ha scritto su Instagram

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un decano della tv italiana comeriserva solo grandi elogi a. L'80enne giornalista e conduttore, nella propria rubrica sul settimanale Nuovo, risponde infatti ad una lettera di una lettrice che non riusciva a spiegarsi le tante critiche ricevute, nel tempo, dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live., che in passato aveva criticatoper la conduzione del Grande Fratello 15, non può che elogiare una conduttrice capace sempre di fare ascolti: «Quando una persona ha successo capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Ma lo ha detto lei stessa: le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi».Al di là della simpatia, indubbiamente un aspetto soggettivo,ricorda che il valore assoluto dicome conduttrice non può essere messo in discussione: «Può piacere o no, ma lei è un’esperta nel suo settore e sa scovare benissimo storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c’è sempre».