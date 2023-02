Maurizio Costanzo, Christian De Sica: «L'ho visto piangere dietro le quinte...»

di Redazione web

Christian De Sica ha ricordato l'amico Maurizio Costanzo, svelando un dettaglio inedito di quando entrambi erano all'inizio delle rispettive carriere: «Credo di poter essere l’unico a poter dire di aver visto Maurizio piangere», come riporta il Corriere della Sera. La morte del giornalista ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e moltissimi colleghi hanno reso omaggio al presentatore con post e dediche sui propri profili social. Christian De Sica e Maurizio Costanzo si sono conosciuti quando entrambi non avevano ancora raggiunto l'apice delle loro carriere. L'attore è stato spesso ospite al Maurizio Costanzo Show.

Il ricordo di Christian De Sica

Christian De Sica ha ricordato Maurizio Costanzo dicendo che inizialmente è stato lui a introdurlo nel mondo della televisione perché non era ancora così affermato come invece lo era già nel giornalismo: «Ero io all’inizio che lo raccomandavo, in Rai ad esempio. Io andai a fare uno spettacolo poverissimo, da solo in scena, cantavo e raccontavo aneddoti. Lui mi vide e mi chiamò per una trasmissione». Poi l'attore continua dicendo: «Era ironico, aveva quell’umorismo cinico che piace a me. Ma era anche facciata. Ricordo che nel 2006 mi chiamò per uno spettacolo scritto con Enrico Vaime, Parlami di me. Alla prima Maurizio venne dietro le quinte e ci disse: non abbiate paura perché stasera ci stanno tanti figli di buona donna che sperano che voi sbagliate per poter dire che lo spettacolo è brutto. Fregatevene. Lo spettacolo ebbe un tale successo che ci fu una standing ovation. Io e Maurizio ci siamo abbracciati nel backstage e lui piangeva. Credo di poter essere l’unico a poter dire di aver visto Maurizio piangere».

Il post su Instagram

Christian De Sica ha anche dedicato un post su Instagram all'amico Maurizio Costanzo. La didascalia recita: «Devo tanto a te. Quante cose abbiamo fatto in questi anni. Cinema, televisione, teatro. Sono contento di essere venuto a salutarti all’ultimo Costanzo show. Grazie per tutto quello che m’hai insegnato e hai fatto per me. Ti ho voluto tanto bene amico mio. Ciao».

