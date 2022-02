Mattino Cinque, rose in diretta per Federica Panicucci: la reazione del collega Vecchi

San Valentino coi fiocchi per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque, nel corso della puntata di questa mattina, ha ricevuto una sorpresa dal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all’amata un mazzo di rose rosse. Sorriso e occhi a cuoricino per il gesto del suo promesso sposo (sembra che i fiori d’arancio arriveranno prima della fine del 2022). Presente alla scena della consegna delle romantiche rose anche Francesco Vecchi, l’altro timoniere del talk mattutino. «Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?». «Ma io lo ho già augurato» ha risposto il giornalista, chiudendo la puntata con i saluti finali.

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!😃 Buon #SanValentino a tutti!



Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Sull'imminente matrimonio della Panicucci, nel novembre 2021, lei stessa ha rivelato a Chi Magazine che le nozze si celebreranno nel 2022, senza però specificare la data e il luogo in cui avrà luogo l’evento. Ora non resta che attendere. Quel che è certo è che Federica, come lei stessa ha sottolineato di recente, è tradizionalista: quindi, si prospetta una festa ‘classica’.

