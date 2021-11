Mattino Cinque, Federica Panicucci lascia? Spunta il nome del sostituto

Federica Panicucci potrebbe lasciare a breve Mattino Cinque. Che a Mediaset siano in corso cambiamenti e novità è già noto, ma pare che in questo momento di change potrebbe essere coinvolta anche la storica conduttrice del programma mattutino che va in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia dal lunedì al venerdì. Federica potrebbe addirittura lasciare il programma già durante il periodo natalizio.

Leggi anche > Gf Vip, Signorini durante la diretta: «Siamo contrari all'aborto». E sui social scoppia la bufera

L’indiscrezione circola da tempo nei corridoi di Mediaset, come riporta Tv Blog. Dagospia però svela cosa c'è dietro questo "abbandono" e in realtà sarebbe intenzione della Panicucci prendersi un periodo di pausa a partire da metà dicembre. Allo stesso tempo il programma invece potrebbe continuare anche per tutto il periodo natalizio e per questo Francesco Vecchi, che solitamente la affianca durante l’appuntamento quotidiano, potrebbe restare solo in trasmissione.

Si tratta tuttavia solo di un arrivederci. Il 6 gennaio la Panicucci tornerebbe al timone della trasmissione e prima di allora potrebbe affiancare Al Bano nello show “Capodanno in musica”, in onda l’ultimo giorno dell’anno su Canale 5.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA