Striscia la Notizia: «Il fuorionda incredibile di Matteo Renzi contro Conte e Zingaretti». Ma la realtà è "artificiale" VIDEO

Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo!

È lui o non è lui? Certo che non è lui >> https://t.co/EHD0R8lVeG pic.twitter.com/oR0AwYNlSi — Striscia la notizia (@Striscia) September 23, 2019

Martedì 24 Settembre 2019, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA