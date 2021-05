Matteo Bassetti sbotta in tv contro Antonella Boralevi: «Ma vai aff...». Ecco cosa è successo

Matteo Bassetti pede le staffe in diretta e manda a quel paese la scrittrice Antonella Boralevi. Nel corso di un dibattito televisivo nel programma di Rete 4 Zona Bianca è intervenuta la scrittrice che ha avuto uno scambio di opinioni con Daniela Santanché che non sembrava concordare con il fatto che la fascia di persone tra i 30 e i 50 anni è quella più a rischio di contagi da Covid-19.

Leggi anche > Bollettino Covid di mercoledì 5 maggio: 267 morti e 10.585 casi in più. Ricoveri ancora in calo, tasso positività al 3,23%

La Santanché ha invocato l'intervento di Bassetti, presente in trasmissione in collegamento. «Vorrei sentire cosa ne pensa il professor Bassetti che a differenza sua è una persona che sta in corsia», ha detto la Santanché ma la Boralevi ha replicato: «Poco perché sta molto in televisione». Bassetti che fino a quel momento era stato in silenzio è sbottato in un fragoroso «Ma vai aff…», che non è passato inosservato al pubblico in studio che ha riso e non è sfuggito nemmeno alle telecamere. Il conduttore ha cercato poi di sedare la situazione e la stessa Borallevi ha aggiunto che la sua era una battuta: «Uno scherzo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA