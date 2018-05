Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultimo appuntamento, giovedì 10 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD, con, il programma che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo, dallo psicoterapeutae dalla sessuologaI novelli sposi sono ora giunti ai nastri d’arrivo e, trascorse le cinque settimane di convivenza dall’inizio dell’esperimento, per Rossella e Andrea, Camilla e Mauro e Daniela e Roberto è arrivato il momento della fatidica decisione: proseguire il matrimonio o firmare le carte del divorzio e dirsi addio per sempre.Prima della decisione finale andrà in onda una puntata speciale con le immagini inedite delle 3 coppie di sposi. Un focus sulle storie, sui caratteri e sulle motivazioni che hanno spinto i 6 ragazzi a partecipare al programma. Nell’ultimo episodio, invece, tutti i nodi saranno sciolti e i novelli sposi, di fronte al team di esperti, dovranno comunicare la loro volontà: continuare il matrimonio o procedere al divorzio.