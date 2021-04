Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco allargano la famiglia? Cosa è successo dopo la puntata

Martina e Francesco a Matrimonio a prima vista hanno avuto un percorso molto altalenante che sembra però essere culminato con un lieto fine. La coppia ha deciso di proseguire la loro vita da sposati e ai saluti finali Francesco ha fatto una battuta: «Ci vediamo tra 9 mesi, quando sarai incinta», lasciando intendere che la coppia avesse parlato anche dell'ipotesi di allargare la famiglia.

Ipotesi confermata dalla stessa Martina che in un'intervista a Chi ha affermato: «Con lui farei dei figli anche domani». La coppia sembra procedere a gonfie vele, tanto che ha dichiarato di volersi nuovamente sposare al mare facendo una bella festa con tutti i parenti e gli amici. Un atteggiamento che mostra una Pedaletti molto diversa dal programma, sempre tesa, sempre ansiosa del futuro, sempre pronta a mettere dei muri. Il giorno delle nozze era molto rigida ma ha spiegato: «Ero stressata perché non avevo potuto prendere le ferie dal lavoro e ho fatto tutto di corsa».

Il loro non è stato un percorso lineare ma fatto di alti e bassi, Francesco racconta di un grande momento di crisi tra i due, quello in cui Martina ha confessato di non poterne più del programma e di lui: Così le ho detto di dirlo davanti a tutti. Ho voluto mettere tutto in gioco e vedere se, era lei a fare un passo verso di me. Se non fosse venuta a chiarire sarebbe finita». Martina invece ha voluto chiarire: «Dopo la lite ho passato la notte più brutta della mia vita, ho sentito il gelo. E ho capito che non volevo perderlo e che non ho voluto ammetterlo».

I due confessano di aver dovuto combattare per il loro amore di fronte alle famiglie. Il padre di Francesco si è rifiutato di andare al matrimonio dicendo che sapeva che sarebbe finita male e che il gioco era sciocco. La lite ha portato a una frattura tra i due che si è colmata solo quando Muzzi ha contratto il Covid ed è stato ricoverato in ospedale. Anche la famiglia di Martina ha avuto delle incertezze iniziali, soprattutto la mamma che però ora, per stessa ammissione della Pedaletti, ha occhi solo per Francesco. La coppia quindi ora è super innamorata e pronta a fare progetti per il futuro.

