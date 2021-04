Matrimonio a prima vista, colpo di scena per Clara e Fabio: ecco le parole di lei dopo la scelta

Matrimonio a prima vista non sembra aver regalato ancora alcun colpo di scena. Almeno fino ad ora. Manca ancora l'ultima puntata in cui si vedrà se le coppie resteranno insieme o meno. La conferma è arrivata da Martina e Francesco che sono intenzionati a sposarsi di nuovo, Salvo e Santa si sono completamente persi di vita e Clara e Fabio?

La coppia è da subito piaciuta al pubblico che li ha sempre molto in sintonia. Clara Campagnola (29enne di Castrezzato-Brescia) con Fabio Peronespolo (33enne di San Vittore Olona-Milano) sono da subito apparsi in sintonia, tra loro c'è sempre stato dialogo, intesa sessuale, intimità e quando hanno scelto di continuare insieme il loro viaggio non è certo stata una sorpresa né per il pubblico, né per gli esperti.

SPOILER ALERT

Dopo però le cose sono andate diversamente e tutto è successo poco dopo la puntata andata in onda. Il giorno dopo infatti Clara è andata qualche giorno a casa sua perché uno dei suoi amati cagnolini non si è sentito bene. In quei giorni però Clara non ha sentito la sua mancanza, così ha deciso di parlarne con Fabio confessandogli che in lei sembrava essere cambiato qualcosa. Fabio però non ha preso bene questa cosa e ha subito detto che non voleva vicino a lui una persona negativa. I due hanno provato a vivere di nuovo insieme ma lui pare abbia insistito su questa negatività di Clara che alla fine ha deciso di tornare a casa sua e tronare il matrimonio.

In un'intervista a FanPage la concorrente di matrimonio a prima vista ha spiegato che Fabio non aveva capito molte cose di lei: «Lui tutto sommato mi ha rispettato ma non mi ha assolutamente capita. Il tema del vegetariano è delicato e un minimo di tatto avrebbe dovuto averlo». Clara spiega che è stato come se di colpo si fosse svegliata dopo un iniziale colpo di fulmine: « All'inizio vedi una pagina bianca e poi piano piano metti assieme a un po' di pezzi. Io ho creduto davvero in questa storia. Quando dicevo che ero felice, lo ero davvero. Poi di fronte a certi suoi atteggiamenti ho alzato il muro».

«Voleva la donna ideale. Mi diceva: ‘Così non mi va bene, come ti trucchi, come ti vesti, il reggiseno mettilo…‘. Mi ha detto queste cose dopo soli cinque giorni. Non ci conoscevamo nemmeno. Ma sono andata oltre e ho cercato di vivere tutte le cose belle di questa esperienza», aggiunge ammettendo anche di essere rimasta molto male alla notizia della perdita dell'anello e che la scelta di ricomprarlo è stata dettata dalle esigenze del programma: «Io non glielo avrei comprato».

Clara parla di Fabio come di un uomo prevaricatore, per questo quando è tornata a casa si è sentita più leggera e felice: «Voleva la donna ideale. Mi diceva: ‘Così non mi va bene, come ti trucchi, come ti vesti, il reggiseno mettilo…‘. Mi ha detto queste cose dopo soli cinque giorni. Non ci conoscevamo nemmeno. Ma sono andata oltre e ho cercato di vivere tutte le cose belle di questa esperienza». Dopo lo speciale Clara ha detto di avegli scritto un messaggio in cui gli augurava il meglio, ma lui non le ha mai risposto.

