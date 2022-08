Matrimonio a prima vista, scoppia lo scandalo: accordo segreto e rissa sfiorata. Ora rischiano la squalifica

La sesta edizione di "Matrimonio a prima vista" si è tinta di un piccolo giallo. Il reality in onda su Discovery+, nel quale due sconosciuti vanno all'altare e vivono da sposati per un mese, ha svelato alcuni audio che mettono nei guai la coppia formata da Carolina e Lucas. Al termine dell'ultima puntata, andata in onda venerdì 12 agosto, il programma parla di «rivelazioni choc a telecamere spente» e svela poi un discorso tra i due, che li potrebbe portare alla squalifica. Ma cosa è successo di preciso?

Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: «Lui ha perso la testa e si è infuriato»

Il chiosco non ha il Pos, l'influencer chiama la Finanza. E il titolare la snobba: «Tanto sono 30 euro di multa...»

Matrimonio a prima vista, cosa è successo

Andiamo con ordine. "Matrimonio a prima vista", format di successo arrivato in Italia alla sua sesta stagione, ha portato sull'altare tre coppie: Michele e Solange, Alex e Michela e Carolina e Lucas. Mentre le prime due vivono l'esperienza con passione, nell'ultima si percepisce da subito che qualcosa non va. I due, in viaggio di nozze a Malta, non riescono a trovare un punto d'incontro. Si parlano a fatica, soprattutto per la riluttanza di Carolina, che definisce Lucas «falso, costruito». Nella reunion con le altre spose, la ragazza - una barista veronese - si mostra affranta e dispiaciuta del fallimento del suo matrimonio. Dall'altra parte si percepiscono invece sensazioni divese. Lucas è incredulo e arrabbiato: «Se non le piaccio è perché non ha buon gusto», dice. Poi, prima di cominciare la fase della convivenza, succede qualcosa.

Gli audio di Carolina e Lucas

La produzione avvisa il pubblico che mostrerà qualcosa di inedito, mai successo prima. Carolina e Lucas parlano a bassa voce prima di cominciare le riprese, credendo di avere i microfoni spenti. «Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…», dice Carolina a Lucas. La ragazza continua: «Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare».

Matrimonio a prima vista, scoppia lo scandalo: accordo segreto e rissa sfiorata. Ora rischiano la squalifica https://t.co/ZefDWxiX5C — Leggo (@leggoit) August 14, 2022

Lucas prova a tranquillizzarla: «Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!». A questo punto un'autrice li blocca: «Cosa stavate bisbigliando?».

La rissa sfiorata

Questo tentativo di accordo, partito evidentemente da Lucas (critico d'arte di 35 anni), che non sopporta di essere rifiutato, mette a rischio il loro futuro nel programma, o come spiegato dalla voce fuori campo, è «qualcosa che cambierà inevitabilmente il loro percorso». Per scoprire la decisione degli autori, si dovrà attendere venerdì 19 agosto, ma le anticipazioni mostrano qualcosa che ha lasciato gli spettatori, ancora più sulle spine. Durante una discussione Carolina perde le staffe, tanto da andare a muso duro verso Lucas per picchiarlo, costringendo un uomo dello staff a mettersi in mezzo. Insomma, i colpi di scena potrebbero non essere finiti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA