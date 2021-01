Matilde Gioli , il dramma a Verissimo : «Stava perdendo lucidità, poi è morto...». Silvia Toffanin scoppia in lacrime. Oggi, l'attrice è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata, tra carriera e vita privata.

Ecco le parole di Matilde Gioli: «Io sono la seconda di quattro fratelli. Sono felicissima di aver vissuto in un nucleo così numeroso. A 22 anni ho perso il papà e sono diventata la capofamiglia. Sono riuscita sempre a far sentire sicuri tutti, quando erano nel panico. Lui sapeva di morire. In momenti di disperazione, diceva alla mamma 'sarà brutto, ma tu hai ragazzi. Conta sui ragazzi'. Io ho tanti ricordi, perché l'ho vissuto fino ai 22 anni. Avevamo tante passioni in comune, andavamo a correre insieme, a funghi. A mia madre diceva che era molto orgoglioso di me. L'inizio della mia carriera ha coinciso con la degenerazione della sua malattia, stava perdendo lucidità. Pensavo non avesse capito che sarei diventata attrice, invece proprio oggi un suo amico mi ha detto che era entusiasta che mi aveva scelto Virzì. Sono felice».

Poi Matilde racconta di un incidente choc: «A 16 anni, durante un viaggio-studio in Inghilterra, sono andata in un acquapark. Un compagno si è tuffato da cinque metri e mi è finito sulla schiena. Ho avuto cinque fratture vertebrali e trauma cranico. Non sapevano se avrei camminato. Sono stata due mesi a letto ferma e un anno con un busto di ferro».

