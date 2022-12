Matilde Gioli: «Niente pigri con noi a Summer Job»

di Ferruccio Gattuso

E se te lo dice Matilde Gioli che devi metterti a lavorare, prova a dirle di no. Arriva dal 16 dicembre su Netflix, prodotto da Banijay Italia, il primo reality show italiano - “Summer Job” - e avrà come host del programma (per noi mortali vale conduttrice) proprio la bella attrice milanese. Dieci concorrenti di entrambi i sessi tra i diciotto e i ventitré anni sono pronti a godersi quella che pensano essere una strepitosa vacanza di mare, flirt e bevute sulla riviera Maya, in Messico, avendo come base un villa paradisiaca con piscina e spiaggia a due passi. La delusione per loro – e sublime piacere per lo spettatore – sarà che, per godersi il posto e la compagnia, i dieci ragazzi dovranno invece, nel corso di otto episodi (45 minuti l’uno, premio da 100mila euro finali), lavorare sodo, guadagnandosi un budget settimanale tale da potersi finanziare la vacanza. Una vera e propria “vacanza lavoro”. Che a noi, accomodati sul divano, sembrerà un giusto contrappasso dantesco: perché i giovani concorrenti sono tutti esponenti di una precisa categoria: edonisti, sfaccendati, superficialotti e, diciamola tutta, francamente irritanti.



