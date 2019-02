Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non riesce a trattenere le lacrimeshowgirl simbolo egli anni Novanta. A Verissimo ci tiene a parlare della mamma e a farsi portavoce delle tante persone che hanno un familiare malato di alzheimer e che giorno dopo giorno lo vedono perdere un po' di sé.«Mamma - racconta - ha 86 anni e ha l'alzheimer. È una malattia devastante, giorno dopo giorno perdi un pezzo del proprio caro. Mia madre era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire. Lei c'è ancora, ma come sta?»Lancia un appello a tutte le persone che si lamentano di avere troppe telefonate dalla mamma. Lei farebbe di tutto per ricevere ancora quelle chiamate. Ora l'accudisce e le stringe la mano, ma non smette mai di ricordare quanto era bella e forte. «Papà dice che lei non si ricorda di noi, ma noi sappiamo chi era. I miei genitori stanno insieme da quando avevano 14 anni. Hanno fatto 60 anni di matrimonio, un amore senza fine».Un dramma personale seguito alla nascita delle sue gemelline. «Ho sofferto di attacchi di panico, ma ora li ho vinti. Cerco sempre di essere carina con tutti. Mia madre mi ha insegnato a rispettare il mio prossimo, sempre, chiunque esso sia. E infatti saluto sempre tutti per prima».