I Matia Bazar festeggiano 45 anni di successi a Domenica Live, tra brani divenuti iconici eseguiti in studio dalla cantante. Nel salotto tv di Barbara D’Urso, la nuova formazione del Gruppo.

La band storica era composta da Antonella Ruggiero, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Nel tempo ci sono stati molti cambiamenti. Il gruppo attuale è capeggiato da Fabio Perversi che, incoraggiato dai membri rimasti della band originaria, ne porta avanti successi e percorso insieme a Luna Dragonieri, nuova vocalist, Fiamma Cardani, Paola Zadra e Piero Marras.

Barbara D’Urso sottolinea il radicale cambiamento, anche in termini di composizione, visto che ora le presenze femminili sono più di quelle maschili. La ricorrenza è l’occasione per riproporre video di esibizioni del passato e per ascoltari alcuni stralci di brani, eseguiti a cappella, dalla vocalist in studio.

Non mancano video-auguri di Piero Cassano e altri personaggi noti del mondo della musica, da Iva Zanicchi a Pupo.

