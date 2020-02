Masterchef Italia, ottava puntata: Eliminate Milenys e Giada. Tripudio sui social «Era ora!».

Masterchef Italia

Godooooo!!!!! #Giada finalmente eliminata! Una delle peggiori di sempre: cattiva, odiosa, arrogante, presuntuosa e maleducata...e anche sopravvalutata come cuoca! A casaaaaaaa !!!!! E impara a essere umile! #MasterChef #MasterChefIt — Sovranista Juventino🇮🇹🇷🇺🇮🇱🇲🇨🇭🇺🇧🇷⚪️⚫️ (@MattiaMiceli91) February 6, 2020

Io che prego che Giada abbia fatto peggio di Annamaria #masterchefit pic.twitter.com/N0HP5uOb3u — Fedemac 🖤🐍 (@federicocla) January 30, 2020

Anche nell'ottavo appuntamento andato in onda giovedì sera, l'ultima parola è stata quella dei tre giudici, che hanno determinato l'eliminazione di Milenys e Giada.Come sempre, aniente è come sembra: una specialissima Mystery Box di cioccolato nascondeva ingredienti con cui i concorrenti hanno dovuto preparare il loro originale “capriccio” salato sotto lo sguardo attento del pastry Chef Vincenzo Santoro e dei giudici. Luciano ha giocato meglio degli altri sui contrasti tra i sapori, vincendo dunque la prova. Nell’Invention Test, che prevedeva una conoscenza importante dei tagli di carne, la strategia di Luciano ha colpito molti dei suoi “avversari” che hanno proposto piatti deludenti. Tra i pochi elogiati dai giudici Vincenzo, che ha proposto il miglior piatto diventando il capitano di brigata nella prova in esterna, mentre gli errori di Milenys le sono stati fatali.prova in esterna dal sapore anni ‘80. Le brigate – la rossa capitanata da Francesca e quella blu capitanata, appunto, da Vincenzo – hanno avuto la straordinaria occasione di presentare i loro piatti a dieci temutissimi critici gastronomici, cucinando nel prestigioso Emporio Armani Ristorante. I giudizi non sono stati di certo indulgenti ma alla fine ha trionfato la brigata rossa di Francesca, spedendo Vincenzo e compagni al Pressure Test, dove hanno ritrovato Nicolò e Giada, esclusi dai due capitani all'inizio della prova. Dopo tre duelli concitati è stata una zampa di manzo a segnare il destino di, com’è stata soprannominata da Giorgio Locatelli sin dall’inizio di questa edizione,L'hashtag #MasterChefIt è entrato nella classifica dei TT italiani in serata ed è rimasto in tendenza fino alle prime ore di stamattina (fonte Nielsen Social/Trends24).