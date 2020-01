Masterchef Italia: Gianna e Fabio eliminati, ma il pubblico vuole fuori Maria Teresa

Masterchef Italia

Venerdì 24 Gennaio 2020, 15:03

. Il sesto appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha segnato il nuovo miglior risultato stagionale con 1.033.000 spettatori medi (su Sky Uno/+1 e on demand) e 1.483.599 contatti unici.Gli aspiranti chef dihanno definitivamente assaporato il gusto della sfida, con un occhio già alla finale, anche se la strada è ancora lunga. Perè arrivato il momento dei saluti: sono loro infatti i due cuochi amatoriali che hanno dovuto togliere per sempre il grembiule. Non senza polemiche, perchè intanto sui socialche si sta ritagliando, puntata dopo puntata, il ruolo di "antipatica" di questa sesta edizione.In una serata all’insegna della convivialità e dell’unione tra i popoli, è stata Giada la prima concorrente a conquistare i palati dei tre giudicigrazie alla preparazione - nella Mystery Box - di un cous cous ricercato, originale e gustoso, che le è valso il vantaggio nel successivo Invention Test dove invece i protagonisti sono stati gli agrumi portati dall'esperto agrumicoltore Niels Rodin. Al termine degli assaggi la migliore si è rivelata Milenys, mentre per Gianna la corsa al titolo di nono MasterChef italiano si è interrotta a causa di un banale utilizzo del limone caviale.Nel secondo episodio di, i cuochi amatoriali hanno affrontato una prova in esterna particolare ma delicata che prevedeva la preparazione di un buffet per un matrimonio in perfetto stile bollywoodiano, confrontandosi con la cucina tradizionale indiana.Le brigate capitanate da Milenys (menù rosso, onnivoro) e Antonio (menù blu, vegetariano), tra molte difficoltà e tensioni, sono riuscite a rendere i rispettivi menù degni del matrimonio di Mario e Aroti, ma alla fine 40 commensali su 60 hanno preferito le preparazioni della brigata rossa che ha guadagnato, così, la balconata della salvezza.Al Pressure Test non sono mancate le frecciatine tra Antonio e Maria Teresa, che ha ritenuto il suo capo brigata responsabile del fallimento nella prova in esterna. Dopo una serie di tesissimi duelli davanti agli occhi attenti e severi dei giudici, i tre hanno decretato l'eliminazione di Fabio. Prossimo appuntamento giovedì alle 21.15 su Sky Uno.