Masterchef Italia 9. Maria Assunta "ruba" la pasta sfoglia di Giada, è bufera sui social: «Cacciatela»

Iginio Massari

Masterchef Italia 9

Che poi non credo nella buona fede di Maria Assunta! Come dire che non si ricordava di aver messo nell'abbattitore un piatto bianco (con tanto di nome) anziché grigio!

Anche perché se fosse stata in buona fede non avrebbe negato il fatto per due volte! #MasterChefIt — Freddy (@Fede_Forlani) January 2, 2020

vorrei avere lo stesso autocontrollo di Giada: di fronte ad una persona che prende dall'abbattitore il suo piatto anziché il proprio rimane calma! Io avrei spaccato il piatto in testa a Maria Assunta e dei carabinieri avrebbero dovuto allontanarmi #MasterChefIt — Freddy (@Fede_Forlani) January 2, 2020

VAI A CASA VAI



VAI A CASA VAIIIIIII



LA SFOGLIATINA SPERO TI VA DI TRAVERSO



TRIGGERATA FINO AL BUCO DEL CULO SEI



E C'HAI DA RUBARE PURE



MUTA DEVI STARE MUTAAAAAAAAAAAAAA#MasterChefIt #MariaAssunta — Ismo(14-21)🇽🇰 (@KK26_KK26) January 2, 2020

Maria Assunta che vuole lasciare dei buoni insegnamenti agli alunni rubando il panetto di un’altra persona e sostenendo il contrario fino alla fine nonostante fosse chiarissimo #MasterChefIt — Simona (@Iamakillerz) January 2, 2020

Maria Assunta peggior concorrente di sempre #MasterChefIt — Antonio Pilolli (@PILO7980) January 2, 2020

Venerdì 3 Gennaio 2020, 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA