Master Beauty&style, su Lazio Tv inzia la gara tra hair stylist

Da mercoledì’ 12 gennaio su Lazio tv inizia “Master Beauty&style”. “Master Beauty&style” è la “sfida delle sfide” per un gruppo di giovani hair stylist che si darà battaglia al cospetto di una giuria esperta composta da due capi di aziende di parrucchiere e una d’estetica: Francesca Landolfi (Evoluzione Capelli), Gildo Giorgi (The Queen Parrucchieri) e Luisa Luisa delli Fiori (Estetica.2). I candidati per entrare nel programma sono molti, ma soltanto per sei di loro si apriranno le porte di “Master Beauty&style”. Durante la puntata non mancheranno tutorial sulla cura estetica e su tutto ciò che riguarda trucco e parrucco e style!. In ogni appuntamento poi sarà presente un personaggio famoso nelle vesti di giudice d'onore e ci saranno diversi collegamenti con influencer, fashion blogger e radio .

A condurre il format Jessica Fegatilli, prima conduttrice di programmi sportivi ed ora pronta per questa nuova avventura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 14:12

