Massimo Lopez: «Inventai "una telefonata allunga la vita". Che spot, la gente mi fermava per strada»

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

«È stata unica. La scelsi perché potevo mettere mano al testo e giocarci. Era girata come un film».«La campagna è stata premiata nei festival internazionali. Anche Spielberg la apprezzò. Molti amici venivano ad assistere quando giravamo.«Ero un condannato a morte ma chiesi di fare una telefonata. Ovviamente non finivo mai di parlare. La gente mi fermava per strada e mi chiedeva come si sarebbe conclusa la serie. Il fortino del set piaceva così tanto che potevamo pure aprire lì un ristorante».«No, quella pubblicità non reclamizzava un prodotto, ma l'uso del telefono. É stata l'unica che ho fatto, il mio volto è rimasto legato a quell'immagine».«Molto vivo. Può davvero salvare la vita in alcuni casi. Pensando alla telefonata a voce, provo qualsiasi nostalgia. Si comunica più con i messaggi. Paradossalmente abbiamo più mezzi per comunicare ma ci parliamo meno».«Sì, lo spettacolo è sold out e nasce dalla mai perduta empatia con Tullio Solenghi. Oggi siamo sempre riparati da schermi, respirare l'aria del palcoscenico è fondamentale».