Massimo Giletti, Tapiro di Striscia (è il quinto). Lui: «Magari vengo a Mediaset». Cairo: «Libero di trattare anche la Mafia»

di Redazione Web

Striscia la notizia andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35 e Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Massimo Giletti, dopo che il suo programma televisivo Non è l'arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7.

«Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…», ha detto l'inviato di Striscia, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell'allontanamento di Giletti.

Massimo Giletti in Rai dopo La7, arriva la smentita: «Nessun incontro con i dirigenti sul mio futuro»

Massimo Giletti e Urbano Cairo, quella notte nel cuore di Roma: la riunione top-secret LE FOTO ESCLUSIVE

La risposta di Massimo Giletti

«E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora», ha replicato Giletti. Che aggiunge, scherzosamente: «Magari vengo a Mediaset». «Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l'ha fatto perché sono juventino», ha continuato il conduttore.

Quando Staffelli gli ha chiesto se l'allontanamento sia collegato con la discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, il giornalista ha risposto: «L'Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti».

Infine, Giletti ha liquidato così il chiacchierato gossip che lo vede a fianco alla sciatrice Sofia Goggia: «Il niente del niente».

Per Massimo Giletti si tratta del quinto Tapiro d'oro ricevuto dal tg satirico.

Il servizio completo stasera a Striscia la notizia.

Cairo: «Giletti libero di trattare anche la Mafia. Gli auguro di trovare la stessa libertà»

«Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla Mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere», dice all'Ansa il patron di La7, Urbano Cairo.

“Ci sarà lo zampino di Fabio Fazio?”

Dopo la chiusura improvvisa di “Non è l’arena” da parte di La7, @VStaffelli consegna il Tapiro d’oro a Massimo Giletti.#Striscialanotizia #MassimoGiletti #FabioFazio https://t.co/BQMdNP9tD2 — Striscia la notizia (@Striscia) April 14, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA