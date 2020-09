Massimo Giletti approda su Rtl 102.5: appuntamento ogni venerdì, Fedez primo ospite

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 14:31

raddoppia e approda anche in radio. Si chiameràla nuova trasmissione del conduttore, che andrà in onda tutti i venerdì, dalle 8 alle 9, su. Il primo ospite saràLa prima puntata andrà in onda venerdì prossimo, 25 settembre 2020. Il programma affronterà, con un ospite diverso ogni settimana, un argomento di cronaca, attualità a microfoni aperti per gli ascoltatori che avranno la possibilità di intervenire in diretta per confrontarsi e dire la loro e sui fatti della settimana. Il primo ospite sarà, che sarà supportato alla conduzione dal giovane ventunenne Luigi Santarelli, in attesa di cominciare la nuova stagione del suo programma televisivo 'Non è l'Arena' commenta così questa sua nuova esperienza: «Metterò in radio la stessa passione che vivo in tv. Unico obiettivo: ascoltare le persone e tentare di dare risposte alle loro domande».