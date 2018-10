Massimo Giletti, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio1, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l'Arena - dice - Mi ha costretto ad andare via il direttore generale Orfeo, nella sua libertà assoluta. Poi mi sarebbe piaciuto che si fosse assunto la responsabilità di quel che è successo dopo».

E ai conduttori che gli chiedono se quella di Orfeo fu una scelta editoriale o politica, risponde netto: «Quando chiedi a Giletti di dedicarsi al varietà vuol dire che la scelta è chiaramente politica. Sarebbe interessante fare un incontro pubblico ascoltando le verità - prosegue Giletti - perché il Dg di una tv ha il diritto di scegliere ma dovrebbe anche spiegare perché si allontana uno che fa un programma da 4 milioni col 22% di share. Una spiegazione bisognerebbe darla senza camuffare la scelta con la spiegazione che Giletti non fa il varietà: io sono un giornalista e voglio fare quel che so fare».E alla domanda se tornerà a lavorare in viale Mazzini, o se lascerebbe il patron di La7 Urbano Cairo, il giornalista risponde: «Del doman non v'è certezza...», sottolineando che, con Cairo, «ho un rapporto personale che va oltre la tv. Ci incontreremo entro la fine dell'anno e vedremo che succederà. Certamente finiremo la stagione, ci mancherebbe, con tutto il successo che abbiamo perché dovrei andare via?».