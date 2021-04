Non è l'Arena, malore in diretta per Massimo Giletti: «Vediamo se riusciamo a continuare»

Malore in diretta a Non è l’Arena per Massimo Giletti. Il conduttore è apparso provato e sudato durante la puntata di ieri sera in onda su La 7 e si è subito scusato con i telespettatori: «Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare». Giletti ha proseguito la conduzione fino alla fine, ma faceva fatica a parlare. Ha chiesto di avvisare la rete e a un certo punto ha mandato la pubblicità.

Massimo Giletti, malore in diretta

Non è la prima volta che Giletti accusa un malore nel corso di una sua trasmissione tv. Per qualcuno si sarebbe sentito male subito dopo il dialogo acceso con il ministro della Salute Roberto Speranza presente nella puntata di Non è l'Arena di ieri per parlare del caso legato al Piano Pandemico e al dossier Oms ritirato.

Malore in diretta per Massimo #Giletti durante Non è l’Arena! Colpa di Speranza? https://t.co/1EzzQNjdep — Domenico Camodeca (@domcamodeca) April 19, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 11:39

