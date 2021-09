Massimo Giletti rinnova per altri due anni con La7 di Urbano Cairo

Aveva detto che il suo percorso con La7 si sarebbe chiuso lì con l’ultima puntata. Così come Fiorello nel 2020 aveva detto che non avrebbe fatto un altro Festival di Sanremo. Ma - come spesso accade - a volte tornano. E dopo Fiorello al Festival anche Massimo Giletti torna a riaccendere le telecamere della sua Non è l’Arena su La7, con l’unica variante di andare in onda il mercoledì in prima serata e non più la domenica sera. L’accordo è stato firmato: per i prossimi due anni il giornalista conduttore sarà sempre al timone del suo programma.

“Sento in modo profondo il legame con Cairo – dichiara Massimo Giletti - che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide.”

“Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna. – dichiara Urbano Cairo Editore de La7 -. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.

