Massimo Giletti, Enrico Mentana annulla lo speciale su "Non è l'Arena": cosa sta succedendo

di Redazione web

La sospensione di "Non è l'Arena" a La7, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, continua a essere un caso. Enrico Mentana aveva promesso uno speciale, in programma per domenica, nel quale sarebbe stato ospite lo stesso Giletti. L'obiettivo era fare chiarezza su tutte le ombre e le accuse. Ma lo speciale è saltato. Con un messaggio sui social il giornalista ha spiegato il motivo.

Perché lo speciale di Non è l'Arena non va in onda

«Massimo Giletti mi ha appena inviato un breve messaggio video all'uscita dalla Procura di Firenze. Lo potete vedere sul sito e sui social del tgLa7. È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima. Nel colloquio immediatamente successivo all'invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione». Lo scrive sul suo profilo Instagram il direttore del TgLa7, Enrico Mentana.

Il video di Giletti

Ieri, venerdì 21 aprile, Massimo Giletti aveva registrato un video. «Sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo - dice il giornalista e conduttore - Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo, ma vanno affrontate nei luoghi dettati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti di rischia di finire all’interno di un’aula di tribunale, Dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine, ma anche per rispettare me stesso. Parlerò sicuramente, ma questo non è il momento per farlo e forse non è neanche il modo giusto», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 14:26

