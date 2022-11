Massimo Ferrero sbotta con Francesca Fagnani a Belve: «Sta dicendo un po' di ca**ate»

Massimo Ferrero all'attacco. L'impreditore romano, detto Viperetta, è stato ospite dell'ultima puntata di Belve, programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, che andrà in onda questa sera, 23 novembre, alle 23.00.

Durante l'intervista, fatta di botta e risposta tra la giornalista e il produttore cinematografico, si sono toccati diversi argomenti, ma ad alzare decisamente i toni sono state le domande della Fagnani riguardo la politica, che Massimo Ferrero non ha particolarmente gradito...

Nancy Brilli a Belve: «Addio alle scene? Una donna non mi voleva in Rai». Tutta la verità su Elena Sofia Ricci

Anna Foglietta, la confessione a Belve: «Vedevo mio figlio come un fastidio, un ostacolo»

Rocco Siffredi in lacrime: «Sono dipendente dal sesso, come Totti...». Poi annuncia l'addio al porno (di nuovo)

L'intervista a Belve

Alla domanda di politica, Ferrero ha cambiato i toni e si è rivolto alla giornalista usando parole più serie e severe: «Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata...», ha asserito l'imprenditore.

La controrisposta della Fagnani non si è fatta attendere: «Lei ha cambiato molte volte idea. Ha detto che ci vorrebbe uno come Salvini, poi ha sostenuto la Raggi, infine Berlusconi…».

L'imprenditore, a quel punto, ha risposto stizzito: «Lei sta dicendo un po’ di ca**ate, non so se gliel’ha dette qualcuno... ma io non ho mai cambiato idea. Dopo il muro di Berlino è finita quell'idea che avevo io, quindi ora sono Meloncino, stimo Giorgia Meloni perché per me è un talento naturale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA