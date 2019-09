Massimo Boldi da Caterina Balivo col cerotto in testa, ecco cosa è successo. Poi piange in diretta tv

Lunedì 9 Settembre 2019, 18:15

va a far visita aper la prima puntata della nuova stagione di “” su Rai e si presenta con un cerotto in teta, annuncia di aver ritrovato l’amore e fa contenti i fan assicurando un altro film assieme all’amico Christian De Sica.L’attore ha fatto il suo ingresso in studio indossando un cappello per poi spiegare di aver preso una brutta insolazione quest’estate in barca, mostrando alle telecamere per qualche secondo il cerotto sulla testa. Grande commozione nel ricordo della scomparsa moglie Marisa, da cui sono nate le figlie Manuela, Marta e Micaela: “Negli anni settanta – ha raccontato - gestivo una latteria con la mia famiglia e lì ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita. Siamo stati insieme 31 anni”. Poi la lotta contro il male che l’ha portata via nel 2004: “Ha combattuto 10 anni, sembrava guarita, ma quella malattia è terribile”.Ha assicurato che tornerà al cinema il prossimo Natale assieme a De Sica e intanto si è innamorato di una donna, la misteriosa Irene: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua. Sono fidanzato. Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna e io non voglio fare il pensionato!”