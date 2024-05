Massimo Bernardini: «Alberto Matano? Un episodio non mi è piaciuto». Il retroscena sulla sfida con Barbara D'Urso

di Redazione web

Massimo Bernardini ha condotto il programma Tv Talk (in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio), per ben 542 puntate e, proprio qualche settimana fa, ha annunciato che lascerà la trasmissione che gli ha dato molte soddisfazioni durante gli anni (dal 2005 a oggi). Il suo posto lo prenderà la giornalista Mia Ceran. Tv Talk commentava gli eventi televisivi della settimana in onda sulla tv pubblica e su quella privata: come sono andati e se hanno riscosso abbastanza successo. Nelle scorse ore, Bernardini ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano Magazine e ha lanciato una frecciatina anche ad Alberto Matano.

Massimo Ceccherini prende in giro Alberto Matano: «Fa la tv del dolore e manda sempre il suo "grosso abbraccio"»

L'intervista di Massimo Bernardini

Massimo Bernardini lascia Tv Talk dopo 19 stagioni e al Fatto Quotidiano Magazine ha spiegato: «La mia curiosità si è semplicemente usurata. Quando abbiamo cominciato TvTalk erano appena arrivati i reality. Era partito il Grande Fratello, la televisione stava vivendo un mutamento. TvTalk è nato perché la televisione era interessante e io ne ero affascinato. Da molti anni invece la proposta non è attraente. Probabilmente non ho ragione io solo che, come dicevo, la mia curiosità si è usurata».

In questi anni, Bernardini ha ospitato molti volti della Rai ma anche di Mediaset e su questo ha detto: «Sì e non è stato facile.

La frecciatina ad Alberto Matano

Infine, ecco la frecciatina ad Alberto Matano. Massimo Bernardini ha spiegato: «C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ragione. Due anni fa, per esempio, venne da noi Barbara D’Urso e parlammo dei suoi ascolti a Pomeriggio5 come facciamo sempre a TvTalk. Il competitor Rai si lamentò molto che fatto che non avessimo sottolineato la sua vittoria all’auditel, ‘dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi’. Ma noi dobbiamo essere terzi e se invito un ospite non è che lo piglio a schiaffi. Certo non diamo dati falsi, ma trattiamo bene l’ospite. Secondo il competitor avremmo dovuto parlare della vittoria sugli ascolti e delle ragioni di questa vittoria. Ma il compito di TvTalk è provare ad analizzare la televisione non fare da bandiera della Rai. Ho grande stima di Alberto Matano come professionista. È riuscito a mantenere uno stile giornalistico nell’intrattenimento. Ma quell’episodio non mi è piaciuto».

