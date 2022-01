Massimiliano Rosolino a Verissimo: «Natalia Titova? Mai detto ti amo». Silvia Toffanin senza parole

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ospiti di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L'ex campione di nuoto e la sua compagna stanno insieme da oltre 15 anni e si sono conosciuti sotto i riflettori di “Ballando con le stelle”.

Massimilano Rosolino e Natalia Titova (Instagram)

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova a Verissimo

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ospiti di “Verissimo”. L'ex campione di nuoto da Silvia Toffanin è tornato sul botta e risposta di qualche tempo fa con Federica Pellegrini: «Dobbiamo chiudere la questione – ha spiegato - unire le forze e non fare un duello a distanza su frasi fraintese. Se lei dice che c’è stata una relazione, io confermo. Siamo due personaggi forti che facciamo bene il nostro lavoro, le polemiche vanno messe da parte. Poi ci accumuna l’amore per gli animali, lei ha due cani e io uno...».

Quando Natalia Titova ha fatto conoscere Rosolino alla madre lei l’aveva messa in guardia («Mi aveva detto che era un bel ragazzo e tutto quanto.. Ma che non faceva per me! Io non le ho dato retta alla fine…»), ma ormai i due stanno insieme da anni e hanno due figlie, Vittoria Sidney e Sofia Nicole: «Sono bravissime - ha sottolinato Massimiliano - e anche loro amano il nuoto. Quando sono tornato dall’Isola dei Famosi ho dormito tre giorni. Ho dormito con le bambine fra le braccia e il cane fra i piedi… un paradiso!”.

Massimiliano ha poi confessato di non essere romantico e di non aver mai detto alla moglie di amarla: «No, non sono romantico. Non dico ti amo. Non so se è un difetto o una particolarità ma è così… noi non ce lo siamo mai detti». Sotto le insistenze della sbalordita conduttrice Silvia Toffanin l'ex nuotatore ha finalmente pronunciato le fatidiche parole: «Lo dico ora, ti amo!» e anche Natalia ha ricambiato il tenero e inedito gesto...

