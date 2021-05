Marco Masini ai Soliti Ignoti , il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti. Fan increduli: «Ma è lei!». Amadeus reagisce così. Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Marco Masini che - come ogni sera - gioca per devolvere il montepremi in beneficenza.

Leggi anche > L'Eredità, il clamoroso errore della concorrente. Fan furiosi: «Vergogna». Flavio Insinna resta senza parole

L'indagine del cantante toscano è buona, Masini arriva alla fase finale con un tesoretto di 36mila euro. Arriva il momento del parente misterioso. Si tratta di Maria Chiara, 26 anni, sorella di uno degli ignoti. Ma ad attrarre subito l'attenzione dei fan su Twitter è l'aspetto della parente. «Ma è la sorella di Penelope Cruz, bellissima». E ancora: «È identica a Penelope Cruz». E c'è chi ci scherza su: «È identica! Se non è parente di nessuno, la adotto io».

Amadeus si complimenta con la parente misteriosa per lo sguardo imperturbabile, dal quale è impossibile capire di chi sia la sorella. Marco Masini, che dimezza giocando per 18mila euro, punta tutto sull'ignoto numero due. Ed è proprio lui il fratello di Maria Chiara. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA