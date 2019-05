Mara Venier sorprende Martina Stella con il videomessaggio della madre: «Scusa se sono stata troppo severa»

Ultimo aggiornamento: 20:46

Emozione aquandoha raccontato adel rapporto non sempre facile con la madre soprattutto quando, giovanissima, ha deciso di diventare attrice strappando per il debutto un ruolo indimenticabile nel film L'ultimo bacio di Gabriele Muccino.Ma la conduttrice ha preso in contropiede l'attrice annunciando di avere un videomessaggio da parte della madre. Sincera la sorpresa della Stella nell'ascoltare le parole della mamma bianca: "Ciao figlia mia, amore mio grande, ti ringrazio per l'aiuto e la generosità che hai dato a me e a tua sorella. Grazie per avermi fatto vivere, all'inizio della tua carriera, momenti esaltanti e pazzi, mi hai fatto rivivere i momenti di quando ero giovane. Ti chiedo perdono perché spesso sono stata troppo severa e critica con te. Non ero la madre che avresti voluto ma è stato un modo per proteggerti e tenerti con i con i piedi per terra. Hai sofferto per questo ma oggi sei una donna pura, onesta e seria".«Muccino - ha detto ancora l'attrice - cercava un volto nuovo Ho pensato anche a uno scherzo quando mi hanno chiamato: e poi quel giorno mia mamma non c’era e mia nonna mi disse “non andare a Roma, ce ne sono cento più belle di te". Mia mamma invece al telefono mi disse: "Vai”».Martina Stella ha anche confermato alla Venier del suo ottimo periodo con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia che ah sposato dopo la fine della relazione con Gregorio Paolini: «Sono davvero tanto innamorata e felice. Me lo meritavo dopo tanta sofferenza nelle mie storie d’amore passate mi meritavo la serenità».