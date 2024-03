Martegiani e Mastandrea: «“Antonia”? Una serie che aiuta a scoprire se stessi»

di Valerio Di Marco

Il taglio del racconto è però ironico, leggero, una serie moderna, pop, ma autentica. «Antonia è un personaggio nato dall'esigenza di raccontare un momento particolare della mia vita - spiega la Martegiani, ideatrice e co-sceneggiatrice della serie - Avevo 31 anni ed ero in crisi, come molte donne a quell'età, non sapevo cosa fare, se volevo o no un figlio, farmi o no una famiglia e cose così. Poi durante la lavorazione ho scoperto di avere l'endometriosi e abbiamo deciso di inserirla nella storia». Ma questa narrazione è stata in qualche modo terapeutica? «Soprattutto nei confronti del mio lavoro, nell'affrontare le mie insicurezze. Ho cercato di divertirmi e questo mi ha fatto crescere».

In “Antonia”, Mastandrea è Manfredi, il compagno della protagonista: «Nella realtà io non sono come lui, in questo senso il mio personaggio è falsissimo - scherza l'attore - Un uomo perfetto, comprensivo, che fa un lavoro umile, quella persona sana e pura che io non sono. Però la fragilità non è un difetto. Il maschio perdente lo raccontava già Troisi 40 anni fa, anche se poi oggi la cultura machista è ancora dominante». Nella serie "recita" anche una gallina, presenza dal valore allegorico: «All'inizio doveva essere uno scimpanzé - spiegano le sceneggiatrici Elisa Casseri e Carlotta Corradi - poi abbiamo optato per la gallina in primo luogo perché parlando di ovaie ci stava bene, e poi perché la gallina da giovane è un pollo, e Antonia è un po' un personaggio in cerca di identità, una donna un po' mascolina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 06:45