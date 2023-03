Marta Flavi, quell'incontro segreto con Maurizio Costanzo: «Voleva vedermi»

Marta Flavi ha rilasciato nuove dichiarazioni a "Nuovo", riguardo ad un incontro segreto con l'ex marito, avvenuto dieci anni fa. La coppia si era sposata nel 1989 ma si era separata l'anno successivo a causa dell'incontro di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo dove è sepolto? Riposa nella stessa tomba che «ospitò» Monica Vitti

Marta Flavi e quell'incontro segreto con Costanzo: «10 anni fa volle rivedermi, ci andai con una parrucca nera»

Eredità Costanzo, Maria De Filippi «sorpresa e addolorata» sul patrimonio: i 70 milioni e le ville, cosa è successo

Le parole della conduttrice

Flavi ha confessato che l'incontro era stato organizzato da un agente famoso e che si erano incontrati al teatro Parioli, dove il conduttore aveva registrato per anni il suo programma. La conduttrice ha rivelato che non provava rancore verso De Filippi e che lei e Maurizio erano ancora in contatto telefonico.

Le sue dichiarazioni sembrano essere in contrasto con quelle di Costanzo, che aveva affermato di non essere più in contatto con lei. «Dieci anni fa ci siamo ritrovati [...] ci sentivamo ancora per telefono, con tanto piacere reciproco. Maria De Filippi è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui, mi immedesimo nel suo dolore», ha dichiarato.

Foto: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte: l’intervista che fa commuovere

«Metto a letto mio figlio alle 16.30 e dorme fino alle 6 del mattino. Le altre mamme mi dicono che sono crudele» https://t.co/OMbkiB12dM — Leggo (@leggoit) March 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA