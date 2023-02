Mario Giordano su Twitter lancia una nuova stoccata a Fedez: «Nessun servizio, non ti illudere»

di Redazione web

Mario Giordano torna sulla polemica con Fedez e si dice offeso per quelle che sono state le sue parole, lanciandogli anche una frecciatina. Il giornalista, conduttore di Fuori dal Coro, sulla sua pagina Twitter ha mostrato delle immagini in cui una delle giornaliste che lavora per la sua redazione viene aggredita nel corso di un'inchiesta contro criminali e spacciatori.

La frecciatina a Fedez

Nel post scrive: «Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro. Un abbraccio alla bravissima ⁦Costanza Tosi», ma poi si rivolge al rapper milanese che lo ha accusato giorni fa di fare un'inchiesta sulla sua presunta omosessualità: «Per te ⁦Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere #fedez».

Dopo Sanremo

«Ha usato parole e toni nei miei confronti che mi sembrano oggettivamente esagerati. A partire dal body shaming: è vero, ho una voce brutta e una faccia brutta, ma voglio essere criticato per quello che faccio, non per il mio aspetto fisico», ha affermato il giornalista che si è detto offeso dalle parole di Fedez. Ha negato di aver chiesto un servizio sulla presunta omosessualità del marito di Chiara Ferragni e poi è tornato sulla performance di Rosa Chemical a Sanremo: «Il gesto che mi ha dato più fastidio è l’atto sessuale mimato; stavo guardando in tv il Festival con i miei figli e quella scena non mi è piaciuta, è stata la cosa più volgare ma quella di cui si è parlato di meno».

Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro . Un abbraccio alla bravissima ⁦@CostanzaTosi⁩ . Per te ⁦@Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere #fedez pic.twitter.com/WY2I1PUZ9k — Mario Giordano (@mariogiordano5) February 21, 2023

