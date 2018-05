Mario Giordano lascia il Tg4, alla direzione arriva Rosanna Ragusa

Apparentemente potrebbe sembrare una promozione. In verità non sappiamo quanto possa essere contento Mario Giordano della nuova nomina. Dopo aver dovuto digerire la sostituzione a sorpresa dall’incarico che gli permetteva di curare la striscia quotidiana dell’informazione e l’approfondimento di Retequattro (i programmi Dalla Vostra parte e Stasera Italia), ecco che ora lascia anche la direzione del Tg4 per occupare la poltrona di direttore Strategie e Sviluppo dell’Informazione Mediaset. Al suo posto da lunedì prossimo al Tg4 arriva Rosanna Ragusa, che in passato ha diretto, tra l’altro, l’Agenzia News Mediaset. «Mario Giordano a Mediaset è un capitano di lungo corso – ha spiegato Mauro Crippa, dg Informazione Mediaset – avendo diretto con successo Studio Aperto, News Mediaset, Videonews, TgCom24 e il Tg4. Sulle nostre reti è stato autore di numerosi programmi giornalistici e di Infotainment. E in questo nuovo ruolo avrà modo di mettere a frutto questa eccezionale esperienza per aiutarci a rinnovare la nostra informazione, ideando nuovi format di approfondimento al passo coi tempi, valorizzando sempre più le risorse interne dell’azienda».

Anche Paolo Liguori, attuale direttore del TgCom 24 avrà un nuovo incarico importante da direttore editoriale con delega alle conduzioni.

