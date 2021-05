Marina Ripa di Meana, i gioielli all'asta. Il figlio Andrea al veleno: «Lucrezia sarà sempre "figlia di"...». La Daniele risponde

A Storie Italiane Eleonora Daniele ha ospitato in studio il figlio di Maria Ripa di Meana, molto amica di Franco Battiato. Andrea Ripa di Meana Cardella ricorda il bel rapporto che c'era tra i genitori e il cantante che veniva spesso interpellato dalla sua famiglia quando magari scrivevano un libro o volevano esprimere dei pensieri. Ma nel corso della puntata non sono mancate le polemiche con la sorella, Lucrezia Lante della Rovere.

Leggi anche > Battiato senza confini, dalle canzoni all'opera lirica: estro creativo e cuore profondo per un volto nuovo della cultura

Andrea Ripa di Meana Cardella, figlio adottivo di Marina e Carlo, afferma di essere stato estromesso dall'asse ereditaria e racconta di come oggi la sorella abbia scelto di mettere i gioielli della madre all'asta da Pandolfini il 23 giugno a Firenze. «Non lo fa di certo per pagare le bollette», tuona durante la trasmissione, affermando che il suo è un gesto terribile che va contro quello che era il volere di Marina.

Tra i gioielli in asta c'è anche l'anello che la madre le regalò per i suoi 50 anni: «Marina le chiedeva di metterlo, ma Lucreazia lo avrà fatto appena due volte, non ha mai voluto renderla felice», afferma, spiegando che ora metterlo all'asta è un gesto di grande violenza per la memoria della donna.

Quando Eleonora Daniele gli fa notare che comunque è un suo diritto vendere i gioielli della madre Andre tuona: «Lei lo fa soltanto per cancellare il ricordo della madre, ma non ci riuscirà mai, sarà sempre ricordata come "la figlia di..."». Andrea aggiunge: «A questo punto posso pensare che tra sei mesi vende anche tutti i quadri bellissimi che le ha fatto» e conclude: «Non posso fare nulla perché non ne ho diritto ma posso dire la mia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA