ROMA - Il guardaroba di Marina Ripa di Meana, tra abiti e cappelli, andrà presto all'asta. A dare l'annuncio a Domenica Live è il figlio adottivo di Marina,«Ho dovuto lasciare la casa della famiglia - racconta Andrea - perché erano in affitto, non hanno mai avuto una casa a Roma. Ci siamo divisi abiti e oggetti. Io ho realizzato una sorta di casa-museo. A ottobre faremo una mostra-asta benefica in una casa d’aste romana. Ho trovato questa casa nel quartiere Trieste. Tutto torna Il papà di Marina era un avvocato di una nota attrice degli anni Cinquanta e questa casa era del figlio».