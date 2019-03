Amore Criminale torna su Rai3: l'omicidio di Mariarca Mennella, uccisa dall'ex

L'omicidio di Mariarca apre la nuova serie di sette puntate in prima serata, di Amore Criminale che torna su Rai3 a partire da domenica 3 marzo alle 21.20. A Veronica Pivetti ancora una volta il compito di raccontare - sia in video che in voce fuori campo - la vita di sette donne vittime di femminicidio. E di leggere i sette monologhi loro ispirati dando così voce alle parole dei sette scrittori: Roberto Costantini, Giuseppe Di Piazza, Marco Franzoso, Francesco Abate, Marcello Fois, Paolo Di Paolo, Francesco Pacifico.



La prima puntata della stagione è dedicata alla storia di Maria Archetta Mennella (detta Mariarca), uccisa la mattina del 23 luglio 2017, a 38 anni, nell'appartamento a Musile di Piave (Venezia), dove si era trasferita con i figli per rifarsi una vita. Ad ammazzarla con cinque coltellate, l'ex marito Antonio Ascione, mentre lei era ancora a letto. Dopo aver commesso il delitto, l'uomo telefona ai carabinieri confessando l'omicidio, poi decide di lavarsi e cambiarsi per accogliere i militari.



La vittima - nata a Torre del Greco (Na) - negli ultimi tempi lavorava in un centro commerciale a Noventa di Piave mentre Antonio, originario anche lui di Torre del Greco, dopo aver seguito l'ex moglie al nord, lavorava come pizzaiolo a Jesolo. L'uomo, che non riusciva ad accettare la ritrovata libertà dell'ex moglie e le sue nuove frequentazioni, è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato a 20 anni di carcere. Si attende l'appello. Nell'anteprima della puntata, Veronica Pivetti reciterà un testo dello scrittore Roberto Costantini sull'omicidio della povera Maria. Amore Criminale è realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato. Ultimo aggiornamento: 15:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA