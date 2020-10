di E.C.

Maria Teresa Ruta , Amedeo Goria a Pomeriggio 5 : «Guenda bipolare? Ecco la verità». Barbara D'Urso s'infuria: «Mi parte la vena». Oggi, il giornalista sportivo è stato ospite nel programma di Canale 5 e ha commentato lo sfogo dell'ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver letto l'intervista in cui Goria avrebbe definito la figlia «bipolare».

Ecco le parole di Amedeo Goria: «Ho provato a tirar fuori delle spigolature del suo carattere. Guenda ha due poli del carattere, da un lato una dolcezza estrema e dall'altro aspetti di grande tenacia e grande durezza. Non è bipolare, ha delle spigolature del carattere. Maria Teresa si è sentita attaccata lei, perché ho attaccato sua figlia. È vero, Maria Teresa si è occupata più di me dei figli. Ho demandato l'educazione a Maria Teresa perché lei ha una forza incredibile». Poi, alla domanda se abbia mai tradito Maria Teresa, lui ha risposto così: «Probabilmente è successo, ma è storia antica. Il nostro divorzio è al 70 per cento colpa mia».

A questo punto, interviene Barbara D'Urso: «Ieri sera, io mi sono rivista in Maria Teresa. Se il padre dei miei figli avesse detto che sono bipolari, lo avrei chiuso in una stanza e gli avrei spiegato che non si fa. Al solo pensiero mi parte la vena».

