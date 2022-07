Maria Soave a UnoMattina Estate: «Leggevo il tg, ora ballo il rock'n'roll»

di Donatella Aragozzini

ROMA - Per tanti anni ha condotto il Tg1, professionale e autorevole come si impone a un mezzobusto del principale notiziario italiano. Ma con l’approdo a “Unomattina Estate”, che presenta con Massimiliano Ossini, Maria Soave ha dimostrato di saper andare oltre, di avere una leggerezza che finora non aveva mai potuto esprimere.

Maria, come è il bilancio di questo primo mese di messa in onda?

«Sono molto contenta e mi diverto tantissimo, ho la possibilità, come speravo all’inizio, di misurarmi con temi diversi e con una me stessa diversa come conduttrice: al Tg ero abituata naturalmente a seguire molto le indicazioni, ero stretta sulla cronaca o la politica che era il mio pane quotidiano ma non avevo la possibilità di spaziare. In questo programma invece parlo di tutto, ho perfino ballato il rock’n’roll, con un “Elvis” nostrano».

Con Ossini sembrate molto affiatati, è effettivamente così?

«Sì, con lui mi trovo benissimo, pur non conoscendoci prima andiamo d’accordo, ci dividiamo gli spazi, ci supportiamo, sono molto fiera di questa cosa. Lui è una persona perbene, un gran lavoratore ed è molto preparato sulle sue passioni, lo sport, la vita all’aria aperta, la montagna, l’ambiente, gli animali, ha girato il mondo e ogni volta che parliamo di qualcosa, lui ne ha fatto esperienza. È davvero arricchente lavorare con lui».

E i temi che appassionano lei, invece, quali sono?

«Io mi ero ripromessa di occuparmi di start-up innovative, intelligenza artificiale, curiosità dal mondo della tecnologia come il digitale o il metaverso, che mi interessano molto. Conto di farlo nel tempo che manca alla fine del programma, abbiamo ancora due mesi pieni, perché andremo in onda fino al 9 settembre, e il programma devo dire che si sta trasformando, crescendo, oltre alla parte di attualità importante, che seguiamo con attenzione, diamo grande spazio ad altri temi».

Dopo “Unomattina Estate” tornerà al tg o questo è l’inizio di una nuova carriera da conduttrice?

«Certo, se dovesse arrivare una proposta sicuramente la valuterei, questa esperienza mi ha insegnato tanto. Però io resto una conduttrice del Tg1, caposervizio del politico, e sono felicissima di condurre il più grande telegiornale d’Europa: seguo tutto quello che fanno i miei colleghi, mi piace lo spazio del mattino, la rassegna stampa fatta con i volti noti e preparati del tg, e mi farà sicuramente piacere tornare “a casa”».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA