Addio a Maria Perego "mamma" di Topo Gigio, aveva 96 anni

Addio a Maria Perego, creatrice di Topo Gigio. Nata a Venezia l'8 dicembre del 1923 avrebbe compiuto il prossimo mese 96 anni. A darne notizia è il suo procuratore Alessandro Rossi (amministratore della Topo Gigio srl): «È avvenuto tutto all'improvviso - racconta - fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti, mi hanno chiamato dalla sua abitazione milanese (ma viveva anche in Francia) nel primo pomeriggio la signora non si è sentita bene, è stato chiamato il 118, ma è volata via prima, sono addolorato di non aver fatto in tempo a salutarla. Era come una mamma, lavoravo con lei da 25 anni».Maria Perego è stata anche protagonista solo il 12 ottobre scorso della prima puntata de Le Ragazze il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida dove raccontava la sua avventura insieme al marito è stata sposata con Federico Caldura, ma in seguito la coppia molto riservata sembra si sia separata anche mantenendo buoni rapporti. A manovrarlo, Topo Gigio facendo divertire generazioni di bambini (e non solo) c'è sempre stata lei, appassionata ai pupazzi fin da piccolina. Maria aveva mosso i primi passi in teatro tra la sua città e Roma. Ma l'exploit della sua carriera, avviene proprio col simpaticissimo pupazzo amato dai bambini.Nato nel 1959, Topo Gigio ha presto conquistato tutti con la sua semplicità e i suoi discorsi. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, furono subito trasmessi in prima serata e conquistarono anche un pubblico adulto oltre che quello giovanile. ha mosso i primi passi in teatro tra la sua città e Roma. Alla fine degli anni Cinquanta è stato ospite in programmi con degli indici di ascolto altissimi come Canzonissima, accanto a Nino Manfredi e Delia Scala.Nel 1974 lo troviamo come co-conduttore di Canzonissima, affiancato da Raffaella Carrà e Cochi e Renato. Il topolino duettava con personaggi famosi come Louis Armstrong e Frank Sinatra. «È stata - aggiunge Alessandro Rossi - una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l'ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo».