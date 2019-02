Maria Monsè, nozze in diretta a Pomeriggio 5. Bagarre in studio: «È una farsa». La marchesa: «Esseri monocellulari»

di Emiliana Costa

L'ex gieffina ha rinnovato per la quarta la promessa di matrimonio con il marito Salvatore, di fronte alle telecamere di. Tra gli ospiti,. Ma è in studio che sarebbe scoppiata la bagarre. Gli opionisti si sono scatenati: «È una farsa».sono arrivate a bordo di una carrozza in stile Cenerentola. Poi la cerimonia civile in una sala poco colorata, illuminata da candele.avrebbe commentato: «Sembra un funerale, una sala mortuaria». E la marchesa d'Aragona avrebbe chiosato: «Esseri monocellulari».Dopo la cerimonia, arriva in diretta il bacio degli sposi. Peccato che Maria Mosè abbia dato una Salvatore e a quel punto è scoppiata la bagarre in studio: «». Il marito avrebbe provato a replicare: «Sono sotto antibiotici, mia moglie non si vuole contaggiare. Deve andare a sciare». Ma la risposta avrebbe acceso ancora di più gli animi degli opinionisti in studio. E voi come la pensate?